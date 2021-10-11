Türkiye Bakan Koca paylaştı: Sayı 27'ye yükseldi

Bakan Koca paylaştı: Sayı 27'ye yükseldi

Türkiye

Bakan Koca paylaştı: Sayı 27'ye yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19'a karşı ikinci doz aşı oranı yüzde 75'i geçen il sayısının Kastamonu ile birlikte 27'ye ulaştığını bildirdi.

11 Ekim 2021, Pazartesi 01:03 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Kastamonu'da ikinci doz aşı olanların oranının yüzde 75'i geçtiğini belirterek, "Kovid-19'a karşı güçleniyoruz. İkinci doz aşı oranı bugün Kastamonu'da yüzde 75'i geçti. Mavi il sayımız 27. Toplum bağışıklığı için, bütün iller, ikinci doz aşı oranında yarışalım!" ifadelerini kullandı.

'HER 4 KİŞİDEN 3'ÜMÜZ 2 DOZ AŞIMIZI YAPTIRDIK'

Bakan Koca, açıklamasının devamında ise her 4 kişiden 3'ünün ikinci doz aşısını yaptırdığını da belirterek '4, 3, 2 sizce ne demek? "Her 4 kişiden 3'ümüz 2 doz aşımızı yaptırdık!" demek. Bu illerin sayısı bugün itibariyle 27. Geride kalan 54 il hızlı hareket etmeli!" dedi.

DHA

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