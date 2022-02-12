Türkiye Bakan Koca paylaştı! Türkiye bu işçiyi konuşuyor

Bakan Koca paylaştı! Türkiye bu işçiyi konuşuyor

Türkiye

Bakan Koca paylaştı! Türkiye bu işçiyi konuşuyor

Gaziantep’te göçük altında kalarak yaralanan işçinin üzerinin kirli olmasından dolayı ambulansa binmek istememesi yürek burktu. O anların görüntüsünü paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İşçi kardeşimiz, Bu ambulans sizi almaya geliyor diye tertemiz" dedi.

12 Şubat 2022, Cumartesi 02:27 Son Güncelleme:
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Gaziantep’te ev inşaatında yaşanan göçüğün altında kalarak yaralanan işçinin üzerinin kirli olmasından dolayı ambulansa binmek istemediği anların görüntüsünü Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından paylaştı. İşçinin yaralı haldeyken gösterdiği ambulans hassasiyeti izleyenleri duygulandırırken görüntü binlerce beğeni alarak sosyal medyada gündem oldu. İhlas Haber Ajansı’nın (İHA) servis ettiği görüntüyü paylaşan Bakan Koca, "Ambulansın hastadan kıymetli olduğu günleri unutun gitsin" ifadelerini kullandığı paylaşımında geçmişe atıf yaptı.

"Ambulans sizi almaya geliyor diye tertemiz"

Paylaşımında işçiye seslenen Bakan Koca, "İşçi kardeşimiz, Bu ambulans sizi almaya geliyor diye tertemiz. Hastalandığınızda size bir an evvel ulaşsın diye yepyeni. "Bu devlet malı, benim üzerim kirli" diye düşünmeyin. Ambulansın hastadan kıymetli olduğu günleri unutun gitsin" ifadelerini kullandı.


"Bir şeyim yok" deyip binmek istemedi

Sağlık çalışanının yaralı işçiyi ambulansa bindirmek için ikna etmeye çalıştığı anlar görüntüye yansırken işçinin üzerinin betondan dolayı kirlendiğini gösterip "Bir şeyim yok" diyerek binmek istememesi izleyenlerin yüreğini burktu.


İHA

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