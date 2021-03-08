Türkiye Bakan Koca: Riski tüm illerde düşürelim

Bakan Koca: Riski tüm illerde düşürelim

Türkiye

Bakan Koca: Riski tüm illerde düşürelim

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayılarında artışın yaşandığı illerin, azalan illeri örnek alması gerektiğini belirterek "Riski tüm illerde düşürelim" çağrısında bulundu.

08 Mart 2021, Pazartesi 01:00 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada vaka sayılarının arttığı ve azaldığı illeri karşılaştırarak yüksek riskli illerin düşük riskli illeri örnek alması çağrısında bulundu. Bakan Koca, yaptığı açıklamada, "Ağrı Adıyaman'a, Batman Samsun'a, Bingöl Ordu'ya, Bitlis Balıkesir'e, Diyarbakır, İstanbul'a, Mardin Trabzon'a, Van İzmir'e, Siirt Rize'ye, Hakkâri Sinop'a, Şanlıurfa Konya'ya, Şırnak Zonguldak'a, Uşak Tokat'a, Iğdır Giresun'a… örnek olsun! Riski tüm illerde düşürelim" ifadelerini kaydetti.

DHA

İlgili Haberler
7 Mart koronavirüs tablosu açıklandıYüz yüze eğitim için flaş karar! Keşan'da 10 gün ara verildi


Yazarlarımızdan
Şirin Sever
Lütfen indirmeyin!
Şirin Sever
Erkut Can
Bu serbestlik erken oldu galiba
Erkut Can
Murat Gülderen
Kadınlara özel ücretsiz eğitim
Murat Gülderen
Hakan Çelik
Benzer kazaları nasıl önleyebiliriz?
Hakan Çelik
Murat Çelik
Liste başı 9'uncu madde
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Diyarbakır... Mavi mavi...
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Yazarımız yıllık izinde
Rauf Tamer
Banu Şen
Turizm sezonu yaklaşırken yeni tatil alternatifleri
Banu Şen
Büşra Özbelli
Öğretmenler rahata alıştı mı?
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Yüz yüze eğitim için flaş karar! Keşan'da 10 gün ara verildi