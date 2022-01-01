Türkiye Bakan Koca sabahın ilk ışıklarına kadar İstanbul'daki hastaneleri ziyaret etti

Bakan Koca sabahın ilk ışıklarına kadar İstanbul'daki hastaneleri ziyaret etti

Türkiye

Bakan Koca sabahın ilk ışıklarına kadar İstanbul'daki hastaneleri ziyaret etti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni yılın ilk ışıklarına kadar hastaneleri ziyaret etti.

01 Ocak 2022, Cumartesi 12:19 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Koca. gece yarısından sabah saat 7’ye kadar İstanbul Anadolu ve Avrupa yakasındaki 6 hastanenin acil servislerini dolaştı. Yılbaşı gecesi nöbette olan sağlık çalışanlarının yeni yılını kutlayan Koca, hastaların sağlık durumlarıyla ilgili bilgi aldı ve onlarla sohbet etti.


Sağlık Bakanının ziyaret ettiği hastaneler sırasıyla şöyle:

- Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi

- Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi

- Seyrantepe Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi

- Pendik Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi

- Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi

- Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi

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