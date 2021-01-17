Türkiye Bakan Koca: Sağlık çalışanlarımıza teşekkür borçluyuz

Bakan Koca: Sağlık çalışanlarımıza teşekkür borçluyuz

Türkiye

Bakan Koca: Sağlık çalışanlarımıza teşekkür borçluyuz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Sağlık çalışanlarımızın hakkını ödemek mümkün değil. Onlara büyük bir teşekkür borçluyuz" dedi.

17 Ocak 2021, Pazar 17:43 Son Güncelleme:
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 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Küresel salgının dünyada ilk göründüğü günden beri gece gündüz demeden çalışan, ailesinden sevdiklerinden ayrı kalan sağlık çalışanlarımıza minnettarız. Sağlık çalışanlarımızın hakkını ödemek mümkün değil. Onlara büyük bir teşekkür borçluyuz. 2021 sağlık çalışanları yılıdır" ifadelerini kullandı.

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