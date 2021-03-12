Türkiye Bakan Koca: Sağlık hizmeti için eve gitmek gerekiyorsa, ekibimiz gidiyor

Bakan Koca: Sağlık hizmeti için eve gitmek gerekiyorsa, ekibimiz gidiyor

Türkiye

Bakan Koca: Sağlık hizmeti için eve gitmek gerekiyorsa, ekibimiz gidiyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yayınladığı videoda evde sağlık hizmetine dikkat çekti. Koca, paylaştığı notunda "Sağlık hizmeti için eve gitmek gerekiyorsa, ekibimiz gidiyor" dedi.

12 Mart 2021, Cuma 23:56 Son Güncelleme:
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Bakan Koca, Ankara Kızılcahamam’da bulunan Kasımlar köyünde çekilmiş videoda sağlık çalışanlarının evde verdiği sağlık hizmetine dikkat çekti. Koca, Twitter hesabından paylaştığı videoya "Sağlık hizmetine erişim için hastamızın evine gitmemiz gerekiyorsa ekiplerimiz evine gidiyor. Bu yavrularımız bize, geleceğimiz ise yavrularımıza emanet" notunu ekledi.



DHA

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