Bakan Koca, sahaya Turkovac formasıyla çıkan takımlara teşekkür etti
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, futbol maçına Turkovac yazılı formayla çıkan GZT Giresunspor, Fraport TAV Antalyaspor, MKE Ankaragücü ve Eyüpspor'a teşekkür etti.
14 Şubat 2022, Pazartesi 23:58 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Koca, futbol maçına Turkovac yazılı formalarla çıkarak yerli aşıya dikkat çeken spor kulüplerine teşekkür etti. Koca, Twitter hesabından GZT Giresunspor, Fraport TAV Antalyaspor, MKE Ankaragücü ve Eyüpspor'a teşekkür etti.
Koca, paylaşımına "Maçların sonucu üzerinde etkisi yok ama Turkovac taraftarları Kovid-19'a karşı sıkı korur" notunu ekledi.
ANKARA,(DHA)
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