Bakan Koca sıcak gelişmeyi duyurdu: İki ilimiz birden...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Ankara, Kovid-19'a karşı yüzde 75'i aşan aşılanma oranıyla artık düşük riskli iller arasında. Haritamızdaki yeni rengi mavi. Bolu, Çankırı, Kırıkkale, Kırşehir, Aksaray ve Konya, başkentin aşı olma kararıyla kararı uygulama hızını örnek almalı."

''YENİ RENGİ MAVİ''

Ordu, Covid-19’a karşı %75’in üstünde aşılanma sağduyusunu gösterdi. Riski düşüren aşılanma oranıyla Ordu’nun haritamızdaki yeni rengi Mavi. Tüm kıyı şeridi illeri rengini Maviye çevirmeli. (Ton fark etmez. Karadeniz mavisi de bize uyar." " ifadelerini kullandı.

"ÖRNEK ALINMALI"

Ayrıca Bakan Koca, Hakkari'nin, aşılanma oranıyla Kovid-19'a karşı güçlü 13 il arasında bulunduğunu belirtti. Oranın düşük olduğu Iğdır, Ağrı, Muş, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt'in; Hakkari'nin aşı kararını, aşılanma hızını örnek alması gerektiğini vurgulayan Koca, "Van'la Şırnak'tan yüzde 75'imiz aşılandık haberini bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

AA



