Türkiye Bakan Koca sıcak gelişmeyi duyurdu: İki ilimiz birden...

Bakan Koca sıcak gelişmeyi duyurdu: İki ilimiz birden...

Türkiye

Bakan Koca sıcak gelişmeyi duyurdu: İki ilimiz birden...

Sağlık Bakanı Koca, başkent Ankara'nın Kovid-19'a karşı yüzde 75'i aşan aşılanma oranıyla artık düşük riskli iller arasında yer aldığını bildirdi. Bakan Koca, ayrıca Ordu'nun mavi kategoriye geçtiğini duyurdu.

09 Ağustos 2021, Pazartesi 21:21 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Ankara, Kovid-19'a karşı yüzde 75'i aşan aşılanma oranıyla artık düşük riskli iller arasında. Haritamızdaki yeni rengi mavi. Bolu, Çankırı, Kırıkkale, Kırşehir, Aksaray ve Konya, başkentin aşı olma kararıyla kararı uygulama hızını örnek almalı."

''YENİ RENGİ MAVİ''

Ordu, Covid-19’a karşı %75’in üstünde aşılanma sağduyusunu gösterdi. Riski düşüren aşılanma oranıyla Ordu’nun haritamızdaki yeni rengi Mavi. Tüm kıyı şeridi illeri rengini Maviye çevirmeli. (Ton fark etmez. Karadeniz mavisi de bize uyar." " ifadelerini kullandı.

"ÖRNEK ALINMALI"

Ayrıca Bakan Koca, Hakkari'nin, aşılanma oranıyla Kovid-19'a karşı güçlü 13 il arasında bulunduğunu belirtti. Oranın düşük olduğu Iğdır, Ağrı, Muş, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt'in; Hakkari'nin aşı kararını, aşılanma hızını örnek alması gerektiğini vurgulayan Koca, "Van'la Şırnak'tan yüzde 75'imiz aşılandık haberini bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

AA

İlgili Haberler
Antalya Valiliği duyurdu! Sağlık çalışanlarının yıllık izinleri iptal edildiGünlük vaka sayısı açıklandı! İşte 9 Ağustos korona tablosunda son durum


Yazarlarımızdan
Banu Şen
Gözü şimdi daha yükseklerde: Erzurum
Banu Şen
Hakan Çelik
İşte Güney Kore mucizesi
Hakan Çelik
Şirin Sever
Mücadelenizi çok sevdik kızlar
Şirin Sever
Murat Gülderen
Yangını tahmin eden teknolojiler
Murat Gülderen
Oral Çalışlar
Yangın tartışmaları
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Hep birlikte mücadele edeceğiz
Murat Çelik
Rauf Tamer
Kısa bir mola
Rauf Tamer
Erkut Can
Genç Afganlar nereye geliyor?
Erkut Can
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Son dakika haberi: Aydın Bozdoğan'da yeniden orman yangını çıktı