Bakan Koca sıcak gelişmeyi paylaştı: 85 milyon doz aşı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Toplam 85 milyon doz! Birinci, ikinci ve üçüncü doz Covid-19 aşılarının toplamı 85 milyona ulaştı. Kalan tüm aşıları da hızla yapmaya hazırız. Aşı olmayı erteleyenler, lütfen birlikte başarmamız için omuz verin" dedi.

İlgili Haberler Yeni aşı kararı sonrası dikkat çeken 35 dakika uyarısı!







