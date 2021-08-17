Bakan Koca sıcak gelişmeyi paylaştı: 85 milyon doz aşı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplam yapılan aşı sayısının 85 milyon doz olduğunu açıkladı ve aşı olmayanlar için çağrı yaptı.
17 Ağustos 2021, Salı 19:08 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Toplam 85 milyon doz! Birinci, ikinci ve üçüncü doz Covid-19 aşılarının toplamı 85 milyona ulaştı. Kalan tüm aşıları da hızla yapmaya hazırız. Aşı olmayı erteleyenler, lütfen birlikte başarmamız için omuz verin" dedi.