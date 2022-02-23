Türkiye Bakan Koca: Şiddet suçlularını gözümüz uzun süreler görmeyecek

Bakan Koca: Şiddet suçlularını gözümüz uzun süreler görmeyecek

Türkiye

Bakan Koca: Şiddet suçlularını gözümüz uzun süreler görmeyecek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca; Ankara'da bir sağlık çalışanına yapılan saldırı sonrası "Sağlık hizmeti verenleri koruyacak yasal düzenlemeler yakın. Şiddet suçlularını gözümüz uzun süreler görmeyecek. Yerleri hapistir" dedi.

23 Şubat 2022, Çarşamba 00:55 Son Güncelleme:
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Bakan Koca, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık çalışanının şiddete maruz kalması üzerine Twitter hesabından açıklama yaptı.

Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde nörolog bir arkadaşımız, görevinin gereği bir davranışı üzerine insanlık dışı şiddete maruz kalmıştır. Sağlık hizmeti verenleri koruyacak yasal düzenlemeler yakın. Şiddet suçlularını gözümüz uzun süreler görmeyecek. Yerleri hapistir" ifadelerini kaydetti.

DHA

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