Türkiye Bakan Koca: Sokaktaki insan, meydandaki halkız

Bakan Koca: Sokaktaki insan, meydandaki halkız

Türkiye

Bakan Koca: Sokaktaki insan, meydandaki halkız

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 15 Temmuz gecesi, ikiyüzlülerin gerçek yüzüyle açtığı savaşın üstesinden gelindiğini bildirdi.

15 Temmuz 2021, Perşembe 10:59 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Bakan Koca, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Twitter'dan paylaştığı mesajında, " Biz milletiz. Sokaktaki insan, meydandaki halkız. Biz ekmeğini ve istikbalini, bayrağını kutsal bilenleriz. Bizim bir yüzümüz var. O gece, ikiyüzlülerin gerçek yüzüyle açtığı savaşın üstesinden geldik. 15 Temmuz şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Gazilerimizi saygıyla selamlıyoruz." ifadelerini kullandı.

AA

Yazarlarımızdan
Murat Çelik
Beşinci 15 Temmuz
Murat Çelik
Hakan Çelik
Hatalardan ders çıkabildik mi?
Hakan Çelik
Oral Çalışlar
5 yılın ardından 15 Temmuz
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Darbeciye mektup
Rauf Tamer
Şirin Sever
Plajda niye balık değil lahmacun yiyoruz?!
Şirin Sever
Banu Şen
Fındık diyarı Giresun/Piraziz
Banu Şen
Erkut Can
Lambda ile lambada yapıyoruz
Erkut Can
Murat Gülderen
CEO'ların evleri ne kadar akıllı?
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Şehit Ömer Halisdemir'in kabrine ziyaretçi akını