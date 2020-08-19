Bakan Koca: Son 1,5 ayın en yüksek hasta sayısına ulaştık

Bakanı Koca'nın açıklamalarından satır başları:

Bilim Kurulu toplantılarımız aynı titizlikle devam ediyor. Vaka sayılarımız bir süredir yükselişte. Son 1,5 ayın en yüksek hasta sayısına ulaştık. Az veya çok her artış uyarı olmalıdır. Salgın bir süreçtir bu tür değişkenlikler tüm dünyada görülmektedir. Geçmiş güne değil yarınlara bakmaya davet ediyorum. Salgınla mücadelemiz başarıyla devam ediyor. Bundan şüpheniz olmasın.

''İlaç tedariğinde herhangi bir sıkıntımız yoktur''

Tarihte düz çizgi haline seyreden salgın olmamıştır. Önemli olan mücadelede istikrardır. Coronaya karşı bugün itibariyle geldiğimiz noktayı özetlemeye çalışayım. Yeni hasta sayılarının tekrar binin üzerine çıkmasından sonra 3 Ağustos'ta 41 bin olan günlük test sayımız dün 82 bin olarak gerçekleşti. Bu sayı birkaç gün içinde 100 binin üzerine çıkabilecek.

Evde tedavi edilen hastalarımız için önümüzdeki günlerde yeni uygulamaya geçiyoruz. Hekimlerimiz tele tıp denilen uygulamayla hastalarıyla doğrudan görüşme yapacak. Hasta takibinde teknolojinin yardımıyla yeni bir adım atmış olacağız. İlaç tedariğinde herhangi bir sıkıntımız yoktur. Antiviral ilacın üretimine 4 firmamızla başlamıştık.

Servis yatağı doluluk oranı %53.3

Salgının sonuçları açısından en önemli gösterge ağır hasta sayımızdır. Bu gruptaki hastalarımız kronik rahatsızlığı olan ve büyüklerimizden oluşmaktadır. Tedavileri gerçekten büyük zorluklarla gerçekleşiyor. Vaka tablosunda her gün karşımıza çıkan vefat sayılarının arkasında sağlıklı bir insanın asla bilemeyeceği çırpınışlar var.

Türkiye salgınla mücadelede filyasyon çalışmasının büyük etkisini gördü. Filyasyon çalışmamız dünya basınında gündem oldu. Her filyasyon ekimizde 1 hekimi görevlendirdik. Sivas ve Urfa'da kısa bir süre yaşanan hasta yoğunluğu dışında başka bir sorun yaşanmamıştır. Kovid-19 ve diğer hastalıklar dahil olmak üzerine servis yatağı doluluk oranı %53.3'tür. Sağlık çalışanlarımız sağlık hizmetimiz ihtiyaca cevap verecek güçtedir.

HES kodu kullanan kişi sayısı 25 milyonu geçti

Bu kararların yaptırım gücü var. Alınan kararlar sonucunda 10 şehirde vaka sayıları düştü, 12 şehirde stabil hale geldi. 7 şehirde mücadele sürüyor. Bildiğiniz gibi bakanlığımız HES adlı mobil uygulama geliştirmiştir. Bu uygulamaya riskli alan uygulaması kazandırdık. Şu anda pilot bölge olan Kırıkkale'de bu özellik ay sonunda tüm ülkede hizmete girecek. Gittiğiniz tüm mekanlarda karekod uygulamasıyla size bilgi verecek. Bir temaslı bulunmuş mu, bulunuyor mu bunu öğreneceksiniz. HES kodu üreten vatandaş sayısı 25 milyonu geçti. Kolluk kuvvetleri, şehirler arası ulaşımda yaptıkları değerlendirmede yolculuklarda riski kişileri bu uygulama sayesinde engellemektedir.

Günlük corona virüs tablosu

Bugün toplam hasta sayımız 1303, vefat edenlerin sayısı 23, iyileşen hasta sayısı 1002, test sayımız ise 87 bin 223.

Zatüre oranımız özellikle son dönemde giderek azalmakta. Elimizde yeterli miktarda artık Türkiye'de üretilen ilacın olduğunu söyleyebilirim. Bu ilacı erken dönemde artık ayaktanda başlamayı uygun gördük ve başladık. Erken dönemde bu ilaçları ne kadar erken başlarsak pinomani oranının azaldığını görüyoruz.

Konya'da geçen ay %27.06 olan oran son hafta %12.51'e son 3 gün %10.42'ye kadar düştü. Özellikle ilaç kullanımı bayramdan bu yana artış gösterdiği için. İzmir'de geçen ay %13 olan oran son hafta 7.78'e son 3 gün 6.17'ye indi. İstanbul'da son hafta %4.28'e son 3 gün %3.67'ye kadar düşmüş oldu. 12.1 olan oran son hafta 5.61'e son 3 gün ise 4.57'ye kadar düşmüş oldu.

Okulların açılış tarihi

21 Eylül'de okulların temelde açılmasından yana bir yaklaşım içindeyiz. Bu kademelendirme tarzında olur.

SMA hastaları

Tip1, tip2, tip3 hastalarının ilaçlarında hiçbir sorun yaşanmayacak. Bu ilaçlardan para almayan nadir ülkelerden de biri olduğumuzu söylemek istiyorum. SMA hastaları için bir ilaç daha ruhsatlandırıldı. Benzer bir ilacın daha geliştirildiği, bizlerin bu konuda devrede olduğumuzu ve bu ilaca erişim için Bilim Kurulu'muzla önünü açmış olacağız.

Aşı çalışmaları ne durumda?

Ülkemizdeki aşı çalışmasıyla ilgili toplam 13 tane çalışma var. 3 tane çalışmanın hayvan fare çalışmasının bittiği. Bunun içinde hem Bakanlık olarak hem TUSEP olarak aşı çalışması yapan bütün arkadaşlarımıza her türlü kolaylığı gösterme çalışması içerisindeyiz. Dünyada ise Rusya, Çin, Almanya ve İngiltere'nin çalışmaları var. Rusya ile çalışmalarımız devam ediyor. Biz faz 3 çalışmasının Türkiye'de yapılması şeklinde konuştuk. Faz3 çalışmasına geçmeden öncede preklinik çalışmalarını görerek başlatmayı düşünüyoruz. Almanya'da yapılan çalışma ile ilgili de faz3 çalışmasını Türkiye'de yapmak için bize müracaatlar oldu. Tedarik konusunda iletişim içerisindeyiz.







