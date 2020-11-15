Bakan Koca son durumu açıkladı: 15 Kasım corona virüs tablosu

Son 24 saatte yapılan test sayısı 142 bin 496, hasta sayısı 3 bin 223 olarak açıklandı. Bugün corona virüsten 89 kişi hayatını kaybetti. Son 24 saatte 2 bin 561 hasta ise iyileşti.

Bakan Koca'nın paylaşımı

Bugün tespit edilen 3.223 yeni hastamız var. Kayıplarımız günlük 100'e yakın. Sağlık çalışanlarımızın gücünün de sağlık alt yapılarının da kapasitesinin bir sınırı var. Tedbirlere uyarak mücadeleye güç verin.







