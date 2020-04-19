Bakan Koca son durumu açıkladı: Bugün 127 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı Koca şu açıklamayı yaptı:

Tedbirlere gösterdiğimiz özen meyvelerini veriyor. Biz günlük test imkanlarını artırırken, sorumlu davranışlarınız da yeni vaka sayılarını azaltacak. Sağlık ordumuza ve sağlık sistemimizin gücüne güvenin. Tedbiri elden bırakmayın.





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