Bakan Koca son durumu açıkladı: Bugün 127 kişi hayatını kaybetti
Sağlık Bakanlığı, corona virüs dolayısıyla son 24 saat içerisinde Türkiye genelinde 127 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.
19 Nisan 2020, Pazar 19:05 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Koca şu açıklamayı yaptı:
Tedbirlere gösterdiğimiz özen meyvelerini veriyor. Biz günlük test imkanlarını artırırken, sorumlu davranışlarınız da yeni vaka sayılarını azaltacak. Sağlık ordumuza ve sağlık sistemimizin gücüne güvenin. Tedbiri elden bırakmayın.