Bakan Koca son durumu açıkladı: Türkiye'de son 24 saatte 109 kişi hayatını kaybetti
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsteki son durumu paylaştı.
24 Nisan 2020, Cuma 19:12 Son Güncelleme:
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Bakan Koca'nın paylaşımı:
Son 24 saat içinde taburcu olan hasta sayısı, bugüne kadar iyileşen toplam hasta sayısının yaklaşık %15’ini oluşturuyor. Taramada, erken tanı ve tedavide başarılıyız. BU NOKTADAN GERİ DÖNÜŞ OLMAMALI. Alınan sonuçlara tedbirle destek şart. Bize güç verin.
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