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Türkiye Bakan Koca son durumu açıkladı: Türkiye'de son 24 saatte 109 kişi hayatını kaybetti

Bakan Koca son durumu açıkladı: Türkiye'de son 24 saatte 109 kişi hayatını kaybetti

Türkiye

Bakan Koca son durumu açıkladı: Türkiye'de son 24 saatte 109 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsteki son durumu paylaştı.

24 Nisan 2020, Cuma 19:12 Son Güncelleme:
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Bakan Koca'nın paylaşımı:

Son 24 saat içinde taburcu olan hasta sayısı, bugüne kadar iyileşen toplam hasta sayısının yaklaşık %15’ini oluşturuyor. Taramada, erken tanı ve tedavide başarılıyız. BU NOKTADAN GERİ DÖNÜŞ OLMAMALI. Alınan sonuçlara tedbirle destek şart. Bize güç verin.


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