Türkiye Bakan Koca, sosyal medyada paylaştı! Sağlık çalışanlarının yaralı kuşu tedavi ettiği anlar
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Bakan Koca, sosyal medyada paylaştı! Sağlık çalışanlarının yaralı kuşu tedavi ettiği anlar

Türkiye

Bakan Koca, sosyal medyada paylaştı! Sağlık çalışanlarının yaralı kuşu tedavi ettiği anlar

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gaziantep'te sağlık çalışanlarının, görev dönüşü yolda karşılaştıkları yaralı kuşu tedavi ettikleri anın görüntüsünü paylaştı.

22 Temmuz 2021, Perşembe 16:21 Son Güncelleme:
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Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Gaziantep İl Ambulans Başhekimliği’nde görevli bir ekibimiz vaka dönüşündeydi. Yolda önlerine bir kuş düştü. Dönüp aldılar, ayağı kırılmış. Yaralarına pansuman yaptılar. İstasyona getirdikleri kuş iyileşene kadar orada kalacak. Sağlık çalışanı kalbi! Sağ olun arkadaşlar" dedi.


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