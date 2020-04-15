Bakan Koca 'Soylu ile tartıştınız mı?' sorusuna yanıt verdi

İçişleri Bakanlığı, geçtiğimiz cuma günü corona virüs tedbirleri kapsamında İstanbul, Ankara ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta hafta sonu için sokağa çıkma yasağı ilan etmişti. Kararın açıklanmasının ardından vatandaşlar, ihtiyaçlarını gidermek için marketlere akın etmişti.

Görüntülerin ardından bazı basın yayın organları ve köşe yazarları, "Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile tartıştı" iddialarını öne sürdü.

Bakan Koca iddialara yanıt verdi

"Bu iddiaların doğru olmadığının altını özellikle çizmek istiyorum. Vatandaşımız, dünyanın bu kadar önemli gördüğü, dünyayı ve Türkiye'yi bu kadar etkileyen bu salgında bizlerin salgınla mücadeleye odaklanmamızı bekliyor. Dolayısıyla şu dönemde, bütün kabine arkadaşlarım dahil olmak üzere, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, 1 milyon 100 bin kişiye yakın sağlık ordumuzla bu salgınla mücadeleye kendimizi adamış durumdayız. Başka bir gündemimizin olmadığını, olmayacağını söylemek istiyorum."





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