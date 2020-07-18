Bakan Koca Survivor videosunu paylaşıp uyardı, Acun'dan yanıt geldi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Survivor 2020 finaline ait görüntüleri paylaşarak corona virüs salgınına dikkat edilmediği yönünde uyarıda bulundu. Acun Ilıcalı'dan Koca'nın eleştirilerine yanıt geldi.
18 Temmuz 2020, Cumartesi 09:22 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından "SURVIVOR 2020 FİNAL programında, COVID-19 tedbirlerine uyulmaması tepkilere yol açtı. Tepkiler haklı. Düğün yeri, pazar yeri, dolmuş yeri uyarılarına show amaçlı ortamlar çok daha fazla dâhil. Tedbirlere uymayan hayranlarla ünlüler, gözden biraz izole olmalı." ifadelerini paylaştı.
https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1284210826606456832?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1284210826606456832%7Ctwgr%5E&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.milliyet.com.tr%2Fgundem%2Fbakan-koca-survivor-paylasip-uyardi-acun-ilicalidan-cevap-geldi-6262006
Acun Ilıcalı, Bakan Koca'nın bu mesajına, "Sayın Bakanım, canlı yayında istenmeden oluşan bir durum oldu. Bundan sonra dikkat edeceğimizden şüpheniz olmasın." cevabı geldi.
https://twitter.com/acunilicali/status/1284215585891667969?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1284215585891667969%7Ctwgr%5E&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.milliyet.com.tr%2Fgundem%2Fbakan-koca-survivor-paylasip-uyardi-acun-ilicalidan-cevap-geldi-6262006
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