Türkiye Bakan Koca: Tarihte son bulmamış salgın yoktur

Bakan Koca: Tarihte son bulmamış salgın yoktur

Türkiye

Bakan Koca: Tarihte son bulmamış salgın yoktur

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bilime güvenelim, kurallara uyalım. Tarihte son bulmamış salgın yoktur" dedi.

19 Ağustos 2020, Çarşamba 19:55 Son Güncelleme:
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Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Corona virüs, gücünü, salgınla mücadele kurallarına uymadığımız ortamlardan alıyor. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyarsak, vaka sayılarını kolaylıkla kontrol altına alır; yarın hastalığı yenebiliriz. Bilime güvenelim, kurallara uyalım. Tarihte son bulmamış salgın yoktur" ifadelerini kullandı. 

DHA

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