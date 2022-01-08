Türkiye Bakan Koca 'Toplumun tamamını ilgilendiriyor' diyerek paylaştı

Bakan Koca 'Toplumun tamamını ilgilendiriyor' diyerek paylaştı

Türkiye

Bakan Koca 'Toplumun tamamını ilgilendiriyor' diyerek paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Sağlıkta şiddetin ağır bir soruna dönüştüğü koşullarda yaşananlar toplumun tamamını ilgilendiriyor" dedi.

08 Ocak 2022, Cumartesi 20:22 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kendisi ya da bir yakını tedavi görmeyen kişi var mı? Sağlıkta şiddetin ağır bir soruna dönüştüğü koşullarda yaşananlar toplumun tamamını ilgilendiriyor. Şiddetin hedefi çalışanlarımızla birlikte hastalar ve sizlersiniz. Hizmet alırken gösterdiğiniz tutumla yanımızda yer alın" ifadelerini kullandı.



İHA

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