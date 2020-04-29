Bakan Koca: Türkiye bu sınavdan yüzünün akıyla çıktı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca toplantı sonrası açıklamalarda bulunuyor.

Bakan Koca açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Dünyada toplam 3 milyon 152 bini aşkın corona virüs vakası bulunmakta.

11 Mart tarihinden sonraki süreçte kademe kademe uygulanan tedbirler sonuçlarda etkili oldu.

Türkiye corona virüsü nasıl kontrol altına aldı ve salgını geriletti? Erken tedbirlerle aşama kaydettik.

3 madde sıralayabilirim. Tedbir, tespit, hızlı tedavi.

11 Mart'tan beri hiçbir testi tesadüfen yapmadık.

Şüphelilere odaklanmak yerine yaygın tarama yapan ülkeler istenen sonucu alamadı. Bu isabetli uygulamanın örnek alınacağını umuyoruz.

Ekiplerimiz 464 bin 434 kişiyi kontrol etti.

Yatak doluluk oranı yüzde 60'lardan yüzde 30'lara geriledi.

Durumu stabil olan hastalarımızın tedavisi aile hekimi gözetiminde evinde yapılıyor.

Tedavisi hastane şartlarında yapılması gereken hiçbir vakayı evine göndermedik, göndermiyoruz.

Durumu stabil olan hastalarımızın tedavisi aile hekimi gözetiminde evinde yapılıyor.

Görev yapan filyasyon ekibi sayımız 5849'dur. Bu ekipler hastaların temas zincirinde yer alan 468 bin 390 kişi tespit etmiştir

Çin'den gelen ilacı farklı kullanım olumlu sonuçlar aldık.

Artık hastalarımızı ventilatöre erken değil, ileri aşamada bağlıyoruz. Tedavide gösterdiğimiz bir diğer gelişme ise yoğun bakımdaki hastalarımızı erken aşamada artık entübe etmiyoruz. Bunun hastalığın seyrini önemli oranda değiştirdiğini görüyoruz.

Hastaların zatürre olma oranı düştü.

Yoğun bakımdaki hastaların vefat oranları yüzde 58'den yüzde 10'a düştü.

Entübe hastalarımızdaki vefat oranı yüzde 74'ten yüzde 14'e geriledi. Bu başarıların arkasında hekimlerimizin özen ve dikkati, tedavi yaklaşımlarımız, bilimsel yaklaşımlar ve hekim sanatının ustalıkları var. Gelişmeler hasta kayıp oranımızın azalmasında da aynı derecede etkili olmaktadır.

Türkiye'de şuanda hasta kayıp oranı yüzde 2.8'dir. Bu oran Avrupa'da en düşük, dünyada ise 80. sıraya karşılık gelmektedir.

Hastaya yüksek akımlı oksijen verme uygulaması ölüm oranlarını düşüren önemli bir faktör olmuştur.

Salgına karşı başarıyı 3 faktör sağladı. İlki tedbirlere uyan 83 milyondur. Diğeri filyasyondur. Son faktör de erken tedavidir.

11 Mart'tan bu güne geldiğimiz nokta kesin başarı noktası değildir. Başarı tedbirleri terk edeceğimiz başarı değil, tedbirlere sarılacağımız başarıdır. Yeni vaka sayısı henüz 0 değildir. Hastalık bitmedi, o hâlde mücadele devam etmelidir.

65 yaş üstü kişilerin sokağa çıkması hakkında

65 yaş ile ilgili gündem konusu oldu bilim kurulunda. 65 yaş üstü hiç olmazsa bir kaç saat gezmelerini dolaşmalarını yakın mesafe anlamında yapılabilir mi böyle bir serbestlik söz konusu olabilir mi net bir öneri dönmedi.

Sağlık çalışanlarının enfekte durumu

7 bin 428 sağlık çalışanımız enfekte oldu.