Türkiye Bakan Koca Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu’nu paylaştı

Bakan Koca Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu’nu paylaştı

Türkiye

Bakan Koca Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu’nu paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte 16 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve toplam can kaybının 108 olduğunu açıkladı.

28 Mart 2020, Cumartesi 19:54 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, corona virüs nedeniyle can kaybı 108’e yükselirken, vaka sayısı 7 bin 402’ye çıktı.

 Sağlık Bakanlığı, corona virüse ilişkin 28 Mart 2020 tarihli güncel verileri, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden açıkladı. Bu verilere göre, Bugünkü test sayısı 7 bin 641, bugünkü vaka sayısı bin 704, bugünkü vefat sayısı ise 16 oldu. Bu çerçevede toplam test sayısı 55 bin 464, toplam vaka sayısı 7 bin 402, toplam vefat sayısı 108, toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 445, toplam entube hasta sayısı ise 309’a yükseldi. Ayrıca, Koronavirüs’ten iyileşen hasta sayısı ise 70’e çıktı.

Türkiye’nin Günlük Koronavirüs Tablosu’nu paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da verileri "Türkiye’nin Günlük Koronavirüs Tablosu’nu, her akşam yenilenen verilerle burada ve aşağıda paylaştığım linkte görebilirsiniz. Doğru ve detaylı bilgi bu iki kaynakta" ifadeleriyle paylaşarak "covid19.saglik.gov.tr" adresini kaynak gösterdi.

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