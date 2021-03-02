Bakan Koca, Türkiye'nin risk haritasını paylaştı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından Türkiye'nin risk haritasını paylaştı ve tamamının mavi olması için çalışacaklarını dile getirdi.
02 Mart 2021, Salı 22:41 Son Güncelleme:
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Bakan Koca yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
Haritamızın tamamının mavi olması için çalışacağız. Bunu sağlayacak olan en önemli gayretimiz tedbirlere tam uyum. Sarı, turuncu ve kırmızı iller de mavi olana kadar tedbirli olmalıyız. Mavi illerimiz de durumlarını korumalı.
https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1366827765048225794