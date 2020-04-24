24.04.2020
00 00 00
Daha fazlası için
RAMAZAN SAYFASI
Türkiye Bakan Koca "Türkiye'nin Vuhan'ı oldu" deyip bir ilimizi işaret etti

Bakan Koca "Türkiye'nin Vuhan'ı oldu" deyip bir ilimizi işaret etti

Türkiye

Bakan Koca 'Türkiye'nin Vuhan'ı oldu' deyip bir ilimizi işaret etti

Corona virüsteki son durum hakkında açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İstanbul, Türkiye’nin 'Vuhan’ı oldu. Hatta İstanbul, Vuhan'a göre daha iç içe bir kent. " dedi.

24 Nisan 2020, Cuma 09:39 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İstanbul, Türkiye’nin 'Vuhan’ı oldu. 3’er uzmandan oluşan ekiplerimiz 1300 araçla bulaşı zincirini tespit etti. Hastalar erken tanı ile tedaviye alındı ve süreç yönetilebilir düzeyde gelişti" diye konuştu.

Sabah yazarı Okan Müderrisoğlu, bugün yayınlanan köşesinde, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın corona virüs salgını ile ilgili açıklamalarına yer verdi. Müderrisoğlu'nun yazısının ilgili bölümü şöyle: 

Türkiye, yeni tip koronavirüs salgınını kontrol edebilir düzeye getirirken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, süreçle ilgili gelişmeleri, geleceğe dair öngörüleri Sabah'la paylaştı. Koca, Çin'de Kovid19 vakalarının ilk görüldüğü Vuhan şehri ile İstanbul'u kıyasladı ve şu değerlendirmeleri yaptı:

Türkiye'nin Vuhan'ı, İstanbul oldu. Hatta İstanbul, Vuhan'a göre daha iç içe bir kent. Salgını İstanbul'da kontrol altına aldık. 3'er uzmandan oluşan ekiplerimiz 1300 araçla tüm İstanbul'u bulaşı zincirini tespit için dolaştı. Tıbbi dedektif gibi iz sürdü. Bu yöntemi uygulamasaydık İstanbul'da salgını kontrol altına almamız çok zor olurdu. Neden? Çünkü ilk gelen hastalar solunum desteğine ihtiyaç duyacak halde idi. Bulaşı zinciri belirlendikçe hastalar erken tanı ile tedaviye alındı ve süreç yönetilebilir düzeyde gelişti.

Kritik eşik

Ramazan ayında da toplumsal hareketliliğin kontrol edilmesi salgınla mücadelemizde kritik bir eşik. Henüz vaka sayısının sınırlı olduğu illerin önümüzdeki dönemde yeni odaklar haline gelmemesi için sosyal izolasyon mutlak gereklilik. Toplum sağlığı için bayramda tokalaşma, kucaklaşma olmamasını arzu ediyoruz. İnşallah bu zorlu günleri geride bıraktığımızda çifte bayram yaşayacağız.

İlgili Haberler
Salgında 10 Nisan gecesinin etkisi 20-21 Nisan'da ortaya çıktı


Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
‘Bavulumla denizlerde kaybolacağım bir film istiyorum’
Oral Çalışlar
Hakan Çelik
Normalleşme
Hakan Çelik
Candaş Tolga Işık
Ercüment Hoca hatalı ama...
Candaş Tolga Işık
Büşra Özbelli
İnanç ve kuşku mevsimi: Karantina günleri
Büşra Özbelli
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Profesör'den 'gülen adam' için açıklama geldi