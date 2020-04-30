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Türkiye Bakan Koca Türkiye'yi DSÖ'ye anlattı

Bakan Koca Türkiye'yi DSÖ'ye anlattı

Türkiye

Bakan Koca Türkiye'yi DSÖ'ye anlattı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin corona virüsle mücadelesini DSÖ'ye anlattı.

30 Nisan 2020, Perşembe 17:48 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Koca, DSÖ’ye Türkiye’nin Covid-19 mücadelesini anlattı.

Bakan Koca, "Biz her zaman güçlü bir DSÖ’ye olan ihtiyacın altını çizdik. Bu eşi benzeri görülmemiş tehdit karşısında, dayanışma en önemli silahımızdır. Bu süreçte, çatışmaları, karşıt görüşleri bir kenara bırakıp ilk olarak çözüme odaklanmalıyız. Bu zorlu günleri atlattıktan sonra ise nerede yanlış yaptığımızı hep birlikte değerlendirmeliyiz" dedi.


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