Türkiye Bakan Koca Twitter'dan paylaştı: Türkiye'nin başarısı dünyanın gündeminde

Bakan Koca Twitter'dan paylaştı: Türkiye'nin başarısı dünyanın gündeminde

Türkiye

Bakan Koca Twitter'dan paylaştı: Türkiye'nin başarısı dünyanın gündeminde

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’nin Kovid-19 ile mücadelesini takdirle gündemine getiren devletlerin arttığını bildirdi.

27 Şubat 2021, Cumartesi 18:23 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından sağlık ekiplerinin Van’ın Bahçesaray ilçesinde aşılama uygulamasını içeren ve dünya medyasında yayınlanan bir haberi paylaştı. Koca, paylaşımında, "Mücadelemizi takdirle gündemine getiren yabancı devletler artıyor. Dünya takdir etsin diye mücadele vermedik. Mücadelemiz vatandaşımızın sağlığı ve afiyeti için. Dünyanın takdiri değerli ama milletimizin güveni daha değerli." ifadelerini kullandı.



AA

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