Bakan Koca: Ülkemizde koronavirüs tanısı alan vatandaşımız yok

Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları şöyle;

Alanında uzman bilim adamlarından oluşan bilim kurulumuz çalışmalarına devam etmektedir. Bakanlığımız bilim kurulunca yapılan uyarılar konusunda tüm tedbirleri titizlikle hayata geçirmektedir.

Dünya sağlık örgütü ülkemizin aldığı tedbirleri ve hazırlık kapasitesini takdir eden bir açıklama yapmıştır.

Bu konuda en önce harekete geçen ülkelerden biriyiz. Hastalığın çıkış noktasının Çin’in Vuhan kenti olduğunu biliyoruz.

Çin’de 305 kişi hayatını kaybetmiştir. Hastalık 26 ülkede daha görülmüştür.

Çin dışında görülen hasta sayısı 177 olmuştur. Filipinler’de bir Çin vatandaşı kaybedilmiştir.

15 yaş altında bir vaka bulunmamaktadır. Ölümler ise daha ziyade 65 yaş üzerinde olmaktadır.

Ülkemizde ise şu ana kadar yeni korona virüs vakası alan hiçbir vatandaşımız olmamıştır. Virüsün ülkemize girişini engellemek için büyük çaba sarf ediyoruz. 18 numune negatif çıkmıştır.

Dün başarılı bir operasyon gerçekleştirildi. Tahliye vatandaşlarımızın hiç birinde hastalık belirtisi yoktur.

Sağlıklı olduklarından büyük oranda emin olmakla birlikte riski sıfırlamak amacıyla 14 gün boyunca hastane ortamında takip edilmelerine karar verildi.

Uçaktaki herkes hastanemizde takip edilmektedir.

Çocukları ders başı yapacak velilere önemli tavsiye

Yarın bildiğiniz gibi okullar açılıyor. Ailelerimizin tedirgin olmasını gerektirecek bir durum olmadığını belirtmek isterim. Ancak malumunuz kış aylarındayız ve bu aylarda solunum yolu enfeksiyonlarında artış görülmektedir.

Solunum yolu enfeksiyonları öksürük ve hapşırma sonucu havaya saçılan damlacıklarla bulaşmaktadır. Bu yüzden velilerimizin dikkatini çekme ve alınması gereken bazı tedbirleri hatırlatmak istiyorum.

Okullarda kış ayları da dahil sınıflar ve diğer alanlar sık havalandırılmalıdır. Eller sık yıkanmalı, kirli eller ile göz, burun ve ağıza dokunmaktan kaçınılmalıdır.

Özellikle öksürme ve hapşırma sonrasında ellerin su ve sabun ile iyice yıkanması önemlidir. Öksürüldüğünde veya hapşırıldığında ağız ve bunu mendil, mendil bulunmadığı durumlarda dirsek içi ile kapatılmalıdır.

Kağıt mendil kullandıktan sonra çöp kovasına atılmalı ve eller yıkanmalıdır. Solunum enfeksiyonu olan öğrencilerin evde istirahat etmesine özen gösterilmelidir. Hastalık döneminde bol sıvı tüketilmeli, beslenmeye dikkat edilmeli, özellikle taze meyve ve sebze tüketilmelidir.

Bilim kurulunca hazırlanan bilgilendirme notları Milli Eğitim Bakanlığımız aracılığı ile tüm velilerimize ulaştırılacaktır. Son olarak tekrar vurgulamak isterim ki bugüne kadar hiçbir vatandaşımızda yeni bir korona virüs görülmemiştir.



