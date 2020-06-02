Bakan Koca uyardı: Salgın sona ermedi
Sağlık Bakanı Koca, "Riskin devam ettiğini unutmayalım. Salgın sona ermedi, tedbirlere uymazsak başa dönebiliriz." dedi.
02 Haziran 2020, Salı 23:32 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınının sona ermediğini hatırlatıp, tedbirlere uyulmazsa başa dönülebileceği uyarısında bulundu. Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"Çin'de ortaya çıkan Kovid-19'a karşı küresel gidişin aksine, sıkı tedbirlerle en zor günleri aştık. Bundan sonrası da bu kadar önemli. Riskin devam ettiğini unutmayalım. Günlük yeni vaka sayımız 1000 civarında. Salgın sona ermedi, Türkçesi: Tedbirlere uymazsak başa dönebiliriz."
https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1267901673596506112
AA