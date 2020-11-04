Bakan Koca uyardı: Virüse yakalananların sayısında artış var
Bakan Koca, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "İstanbul'da, Türkiye genelinde virüse yakalananların sayısında artış var" bilgisini paylaştı.
04 Kasım 2020, Çarşamba 21:06 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da ve Türkiye genelinde virüse yakalananların sayısında artış olduğu uyarısında bulundu. Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Kovid-19'un tüm dünyada yayıldığını belirterek şunları kaydetti:
"İstanbul'da, Türkiye genelinde virüse yakalananların sayısında artış var. Tanı konmamış taşıyıcılarla kalabalıkta, herhangi bir ortamda bir araya gelebilirsiniz. Vaka artışlarının başlıca nedenlerinden biri hayatı salgın öncesindeymiş gibi yaşamak."
AA