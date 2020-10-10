Türkiye Bakan Koca 'vaka sayıları gizleniyor' iddialarına yanıt verdi

Bakan Koca 'vaka sayıları gizleniyor' iddialarına yanıt verdi

Türkiye

Bakan Koca 'vaka sayıları gizleniyor' iddialarına yanıt verdi

Corona virüs vaka sayılarının düşüşüne dair açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vaka sayılarının gizlendiği iddialarına da yanıt verdi.

10 Ekim 2020, Cumartesi 10:10 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıklamaları şu şekilde:

Bütün Türkiye’ye sesleniyorum. 83 milyona sesleniyorum. Şu dönemde hangi vatandaşımız bir ay öncesine göre etrafında gördüğü pozitif vakaların Kovid-19’lu vakaların azalmadığını söyleyebilir. 1 milyon 100 bin sağlık çalışanımıza sesleniyorum. Hangi sağlık çalışanımız bir ay öncesine göre polikliniğine müracaat eden hasta sayılarının ve yatan hastaların azalmadığını söyleyebilir. Bu Türkiye’nin başarısı değil mi?

Bu gizlenerek yapılır mı? Pozitif semptomu bulgusu olmayan hastaları kendi haline bırakmıyoruz. Onları izole ettiğimiz gibi onun dışında onların temaslılarını da buluyoruz. Kendilerini geçtim. Temaslılarını buluyoruz yani filyasyonunu yapıyoruz. O temaslılarını da izole ederek 14 gün takibe alıyoruz ve 14 gün boyunca da her gün bu kişileri ayrıca çağrı sistemi ile arıyoruz. Semptomu gelişirse de ilaç başlıyoruz.

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