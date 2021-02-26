Türkiye Bakan Koca vaka sayısı en çok azalan ve artan illeri açıkladı

Bakan Koca vaka sayısı en çok azalan ve artan illeri açıkladı

Türkiye

Bakan Koca vaka sayısı en çok azalan ve artan illeri açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son bir haftada vaka sayısı 100 bin nüfusta en çok azalan ve artan illeri açıkladı.

26 Şubat 2021, Cuma 22:21 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre haftalık vaka sayılarında dikkat çeken şehirleri açıkladı. Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Geçen haftaya göre vaka sayısı 100 bin nüfusta en çok azalan illerimiz; Bayburt, Erzincan, Trabzon, Karabük ve Hatay. En çok artış olan illerimiz ise Ordu, Giresun, Samsun, Tokat ve Bolu. Normalleşmek için daha çok emek vermek gerekiyor" dedi.

İlgili Haberler
Sinema salonları için alınan kapatma kararı uzatıldı26 Şubat koronavirüs tablosuKaradeniz'de vaka artışı sürüyor! 10 gün süreyle karantina başlatıldıBakan Koca duyurmuştu: Karadeniz'de 'mutant virüs' endişesi büyüyor1 Mart Pazartesi günü yüz yüze eğitime başlayacaklar


DHA

Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Yaşar Kemal’den anılar
Oral Çalışlar
Banu Şen
Ege ürünleri ihracatın yıldızı oldu
Banu Şen
Rauf Tamer
Irgat gibi
Rauf Tamer
Şirin Sever
Sakin olun, izdiham yaratmayın lütfen!
Şirin Sever
Hakan Çelik
Türkiye’nin aradığı 7 korona sorusu
Hakan Çelik
Murat Çelik
Anne-babalar dikkat! Çocuğunuzda şu belirtiler varsa....
Murat Çelik
Erkut Can
Almaya gittik ama kader böyleymiş
Erkut Can
Murat Gülderen
Oturduğunuz yerden uzayı keşfedin
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Öğretmenler rahata alıştı mı?
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağı başladı