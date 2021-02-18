Bakan Koca, vaka sayısına göre illeri açıkladı

Yapılan son Kabine toplantısında koronavirüs tedbirlerinde normalleşme adımlarının kademe kademe yapılacağı ifade edilmişti. Koronavirüs vaka sayısında önemli azalış gösteren iller kısıtlamaların kalkmasında öncelikli olacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son yaptığı paylaşımda geçen haftaya göre son bir haftada vaka sayısında en çok artış ve en çok azalış gösteren illeri açıkladı.

Bakan Koca paylaşımında "Geçen haftaya göre 1 haftada 100.000 nüfusta görülen vaka sayısı en çok artan 5 ilimiz: Bilecik, Erzincan, Kilis, Uşak ve Çanakkale. En çok azalan illerimiz ise Bitlis, Mardin, Kastamonu, Yalova ve Bingöl. Tedbir ve kısıtlamalara uyum aşı ile birlikte en büyük gücümüz" ifadelerini kullandı.









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