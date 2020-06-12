Türkiye Bakan Koca: Vakitlice evimize yönelim

Bakan Koca: Vakitlice evimize yönelim

Türkiye

Bakan Koca: Vakitlice evimize yönelim

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, evde kalmanın virüse karşı önemi olduğunu belirterek çağrıda bulundu.

12 Haziran 2020, Cuma 17:35 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vatandaşların corona virüsten korunabilmeyi evlerine de borçlu olduğunu belirterek, "Dışarıda yeterinden fazla kalmak yerine vakitlice evimize dönelim" dedi.

Bakan Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Genç yaşlı, büyük küçük hepimiz, kimi sınırlamalar hariç artık ne zaman istersek dışarıdayız. Fakat kısıt kalktı, yaz geldi diye evimiz gözden düşmesin. Kendimizi virüsten koruyabilmiş olmayı evimize de borçluyuz. Dışarıda yeterinden fazla kalmak yerine vakitlice evimize dönelim" ifadesini kullandı.



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