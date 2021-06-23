Bakan Koca videoyu paylaştı! Haluk Bilginer ve Mehmet Öz'den aşı için kamu spotu
Aşılama kampanyası için hazırlanan 'Kolları sıvıyoruz' sloganlı kamu spotunda Dr. Mehmet Öz ile ünlü oyuncu Haluk Bilginer de yer aldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kamu spotunu Twitter hesabından paylaştı. Sağlık Bakanı dün de Şener Şen ve Ezgi Mola'nın yer aldığı videoyu paylaşmıştı.
23 Haziran 2021, Çarşamba 12:12 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Kolları sıvıyoruz" sloganıyla yürütülen aşılama kampanyası için hazırlanan ve Dr. Mehmet Öz ile ünlü oyuncu Haluk Bilginer'in yer aldığı kamu spotunu paylaştı Bakan Koca dün de ünlü oyuncular Şener Şen ve Ezgi Mola'nın yer aldığı videoları kamuoyuna duyurmuştu.
https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1407608735871258625
MEHMET ÖZ VE HALUK BİLGİNER AŞI OLMAYA ÇAĞIRDI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, "Kolları sıvıyoruz" sloganıyla yürütülen Kovid-19 aşılama kampanyası kapsamında hazırlanan, Öz ve Bilginer'in vatandaşları aşı olmaya çağırdığı kamu spotunu paylaştı.
https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1407604564900171778
HALIK BİLGİNER: AŞIYLA PANDEMİ SON BULACAK, PERDELERİMİZ YİNE AÇILACAK
Bakan Koca'nın paylaştığı koronavirüs aşısı kamu spotu videosunda ünlü oyuncu Haluk Bilginer, “Aşıyla pandemi son bulacak, perdelerimiz yine açılacak. Bugün alkışlar bize değil, hepimizin sağlığını koruyarak aşı olanlara…” diyor.
DR. MEHMET ÖZ: MUTLAKA AŞI OLALIM
Amerika'da yaşayan dünyaca ünlü doktor Mehmet Öz de videoda pandeminin sonunu getirmek için mutlaka aşı olunması gerektiğine dikkat çekiyor ve ''Pandeminin sonunu getirmek ve geleceğe sağlıklı bakmak için mutlaka aşı olalım'' ifadelerini kullanıyor.
Sağlık Bakanı dün Şener Şen ve Ezgi Mola'nın yer aldığı videoyu paylaşmıştı.
https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1407395100884451340
https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1407405152374509572