Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Kolları sıvıyoruz" sloganıyla yürütülen aşılama kampanyası için hazırlanan ve Dr. Mehmet Öz ile ünlü oyuncu Haluk Bilginer'in yer aldığı kamu spotunu paylaştı Bakan Koca dün de ünlü oyuncular Şener Şen ve Ezgi Mola'nın yer aldığı videoları kamuoyuna duyurmuştu.









MEHMET ÖZ VE HALUK BİLGİNER AŞI OLMAYA ÇAĞIRDI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, "Kolları sıvıyoruz" sloganıyla yürütülen Kovid-19 aşılama kampanyası kapsamında hazırlanan, Öz ve Bilginer'in vatandaşları aşı olmaya çağırdığı kamu spotunu paylaştı.









HALIK BİLGİNER: AŞIYLA PANDEMİ SON BULACAK, PERDELERİMİZ YİNE AÇILACAK

Bakan Koca'nın paylaştığı koronavirüs aşısı kamu spotu videosunda ünlü oyuncu Haluk Bilginer, “Aşıyla pandemi son bulacak, perdelerimiz yine açılacak. Bugün alkışlar bize değil, hepimizin sağlığını koruyarak aşı olanlara…” diyor.

DR. MEHMET ÖZ: MUTLAKA AŞI OLALIM

Amerika'da yaşayan dünyaca ünlü doktor Mehmet Öz de videoda pandeminin sonunu getirmek için mutlaka aşı olunması gerektiğine dikkat çekiyor ve ''Pandeminin sonunu getirmek ve geleceğe sağlıklı bakmak için mutlaka aşı olalım'' ifadelerini kullanıyor.

Sağlık Bakanı dün Şener Şen ve Ezgi Mola'nın yer aldığı videoyu paylaşmıştı.











