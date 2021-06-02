Bakan koca 'Yeni bir dönem başlıyor' diyerek duyurdu: Yaş sınırı yok
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 7 Haziran’dan itibaren yaş sınırı olmaksızın tüm öğretmenlerin Kovid-19 aşısı olabileceğini duyurdu. Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, gelecek hafta aşılama programı için yeni bir dönemin daha başlayacağını belirtti.
02 Haziran 2021, Çarşamba 19:42 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamasında "Önümüzdeki hafta aşılama programımız için yeni bir dönem daha başlıyor. 7 Haziran Pazartesi gününden itibaren yaş sınırı olmaksızın tüm öğretmenlerimiz aşı olabilecekler. Aşı ile bağışıklık kazanacak ve salgını gündemimizden çıkaracağız. Bu güce güvenin." dedi.
https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1400127542519074824?s=20