Bakan Koca yeni haritayı paylaştı! O illere dikkat çekti
Gelen son dakika haberine göre; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından haftalık vaka haritasını paylaştı. En yüksek vaka oranı tespit edilen iller sırasıyla Siirt, Diyarbakır, Bingöl ve Bitlis oldu. En düşük il ise Aydın oldu.
05 Ağustos 2021, Perşembe 14:12 Son Güncelleme:
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Bakan Koca açıklamasında şunları söyledi; İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Aşı olma oranı yüksek olan illerimiz vaka artışlarından çok daha az etkileniyor. Aşınızı zaman kaybetmeden olun.
https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1423236418554540032
Son bir haftada vaka sayısı en çok artan illerimiz; Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Batman ve Bitlis. Daha çok aşı olan kişi daha az salgından etkilenmek demek. Aşınızı zaman kaybetmeden olun.
https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1423238751011188737
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