Türkiye Bakan Koca yeni koronavirüs vaka haritasını paylaştı!

Bakan Koca yeni koronavirüs vaka haritasını paylaştı!

Türkiye

Bakan Koca yeni koronavirüs vaka haritasını paylaştı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, haftalık koronavirüs vaka haritasını ve 13-19 Kasım arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ili açıkladı.

30 Kasım 2021, Salı 09:17 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "13-19 Kasım arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Tunceli, Adana, Gümüşhane, Mersin, Sinop, Hatay, Burdur, Kilis, Giresun, Mardin" ifadelerini kullandı.




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