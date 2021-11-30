Bakan Koca yeni koronavirüs vaka haritasını paylaştı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "13-19 Kasım arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Tunceli, Adana, Gümüşhane, Mersin, Sinop, Hatay, Burdur, Kilis, Giresun, Mardin" ifadelerini kullandı.











