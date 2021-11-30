Bakan Koca yeni koronavirüs vaka haritasını paylaştı!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, haftalık koronavirüs vaka haritasını ve 13-19 Kasım arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ili açıkladı.
30 Kasım 2021, Salı 09:17 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "13-19 Kasım arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Tunceli, Adana, Gümüşhane, Mersin, Sinop, Hatay, Burdur, Kilis, Giresun, Mardin" ifadelerini kullandı.
https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1465562977990549506
https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1465561712585842692
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