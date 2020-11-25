Türkiye Bakan Koca, yerli Tetanos- Difteri aşısı için müjdeyi verdi

Bakan Koca, yerli Tetanos- Difteri aşısı için müjdeyi verdi

Türkiye

Bakan Koca, yerli Tetanos- Difteri aşısı için müjdeyi verdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, uluslararası standartlardaki ilk yerli aşı olan Tetanos-Difteri aşısı hakkında müjdeyi verdi.

25 Kasım 2020, Çarşamba 10:55 Son Güncelleme:
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Bakan Koca açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

Yerelleşme ve millileşme politikası doğrultusunda Bakanlığımızın desteğiyle 2015 yılından beri yürütülen çalışmalar ilk sonuçlarını verdi. Uluslararası standartlarda üretilen ilk yerli aşımız kullanıma hazır.

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Bakanlığımızın onaylayıp desteklediği proje ilk ürünlerini verdi. Teknoloji transferini de kapsayan aşı çalışması başarıyla sonuçlandı. Erişkin tipi Tetanos-Difteri aşısının tüm üretim süreçleri tamamen yerli imkanlarla tamamlandı.

Ankara’nın Akyurt ilçesinde 2015 yılında başlanan proje kapsamında yüklenici firma Turk İlaç, ilk dolumu 2017’de yaptı.

İyi Üretim Prosesi (GMP) belgesi olan tesislerde antijen üretimi de dahil tüm süreçler yerli imkanlarla tamamlanarak üretime geçildi.

Gerekli kalite denetimleri yapılan ve uygunluğu onaylanan erişkin tipi Tetanos-Difteri aşısının ilk teslimatı Bakanlığımıza yapıldı.

Böylece yerli aşı üretiminin gündemde olduğu bir dönemde bu alanda önemli bir başarıya imza atılmış oldu. Yerlileşme politikası çerçevesinde başlattığımız yerli aşı üretimine yönelik süreç yeni müjdelerle devam edecek. Hayırlı olsun.

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