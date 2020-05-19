Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika 1919 paylaşımı geldi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Koca, "19.19’da, 1919 ruhuyla tüm sesler birleşiyoruz. Tek yürek, İstiklal Marşımızı okuyoruz" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları şöyle;

19.19’DA, 1919 RUHUYLA tüm sesler birleşiyoruz. Tek yürek, İstiklal Marşımızı okuyoruz. Yaşama enerjisiyle dolu 83 milyon, Milli Mücadelenin başladığı 19 Mayıs 1919’un yeniden diriliş ruhunu günümüze taşıyoruz. Bu ruh, salgına karşı mücadele ve yeni hayat için de bize güç versin.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı hakkında ne kadar bilgilisin?