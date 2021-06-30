Türkiye Bakan Koca'dan 3. doz aşı açıklaması

Bakan Koca'dan 3. doz aşı açıklaması

Türkiye

Bakan Koca'dan 3. doz aşı açıklaması

Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, açıklamalarda bulundu. Koca, ''50 yaşından büyük vatandaşların ve sağlık çalışanlarının hangi doz aşı olursa olsun 3’üncü doz aşı olması gerektiğini kararlaştırdık.'' dedi.

30 Haziran 2021, Çarşamba 20:12 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "2 doz aşı olmuş 50 yaş ve üzeri vatandaşlarımızla sağlık çalışanlarımız yarından itibaren istedikleri aşı ile 3. doz aşılarını olmak üzere randevu alabilecek." dedi.

Koca, "Vatandaşlarımız ve sağlık çalışanlarımız ilk iki dozda hangi aşıyı yaptırmış olurlarsa olsunlar üçüncü doz olarak istedikleri aşıyı olabilirler."diye konuştu.

Bakan Koca açıklamalarının devamında şunları kaydetti:

"(Kovid-19) Hastalığın üzerinden 6 ay geçtikten sonra aşı hakkı tanımlanıyordu, bugünden itibaren bu süre üç aya indirilmiştir. Elde edilen yeni veriler ışığında BioNTech aşısının ilk dozunu olan vatandaşlarımızın ikinci dozlarını 4 hafta sonra olabilecek şekilde randevu almaları uygun bulunmuştur."

AA

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