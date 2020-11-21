Türkiye Bakan Koca'dan 65 yaş ve üzeri kişiler için yeni paylaşım

Bakan Koca'dan 65 yaş ve üzeri kişiler için yeni paylaşım

Türkiye

Bakan Koca'dan 65 yaş ve üzeri kişiler için yeni paylaşım

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 65 yaş ve üzeri kişiler için yeni bir mesaj paylaştı.

21 Kasım 2020, Cumartesi 12:52 Son Güncelleme:
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Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Değerli büyüklerimiz. 10.00-13.00 arası evde olmak yerine, dışarıda olmayı tercih etmişseniz, kurallara eskisiyle kıyaslanmayacak kadar çok dikkat edin. Dışarıda 3 saat yerine, daha az zaman geçirirseniz bu sizin için daha iyi. (Büyüklerimize telefon edelim, MESAJ YERİNİ BULSUN.)" ifadelerini kullandı.

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