Bakan Koca'dan 65 yaş ve üzeri kişiler için yeni paylaşım
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 65 yaş ve üzeri kişiler için yeni bir mesaj paylaştı.
21 Kasım 2020, Cumartesi 12:52 Son Güncelleme:
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Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Değerli büyüklerimiz. 10.00-13.00 arası evde olmak yerine, dışarıda olmayı tercih etmişseniz, kurallara eskisiyle kıyaslanmayacak kadar çok dikkat edin. Dışarıda 3 saat yerine, daha az zaman geçirirseniz bu sizin için daha iyi. (Büyüklerimize telefon edelim, MESAJ YERİNİ BULSUN.)" ifadelerini kullandı.
https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1330066788722368514
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