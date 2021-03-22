Bakan Koca'dan 'Acil Tıp Teknisyenleri ve Teknikerleri Günü' mesajı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 22 Mart Acil Tıp Teknisyenleri ve Teknikerleri Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Sizler, sağlık hizmetlerimizin birer kahramanı, hepimizin övüncüsünüz" ifadelerini kaydetti.
22 Mart 2021, Pazartesi 23:20 Son Güncelleme:
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Bakan Koca, Twitter hesabından yayımladığı mesajında, "Hayat kurtarmak için zamanla yarışılan anlarda kritik görevler üstlenen Acil Tıp Teknisyenleri ve Teknikerlerimiz… Sizler, sağlık hizmetlerimizin birer kahramanı, hepimizin övüncüsünüz. 22 Mart Acil Tıp Teknisyenleri ve Teknikerleri Gününüz kutlu olsun. Türkiye sizi seviyor" notunu paylaştı.
DHA
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