Türkiye Bakan Koca'dan aşı açıklaması: 55 milyon 700 bin doz

Bakan Koca'dan aşı açıklaması: 55 milyon 700 bin doz

Türkiye

Bakan Koca'dan aşı açıklaması: 55 milyon 700 bin doz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı son açıklamada son 10 günde 8 milyon doz aşı yapıldığını Türkiye genelinde ise toplamda 55 milyon 700 bin doz aşı yapıldığını belirtti.

08 Temmuz 2021, Perşembe 12:11 Son Güncelleme:
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Türkiye genelinde yapılan toplam aşı sayısı 55 milyon 700 bini aşarken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Son 10 günde yapılan aşı sayısı 8 milyon dozu geçti.' açıklamasında bulundu.

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Tabloya göre, Türkiye'de son 24 saatte 225 bin 253 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 160 kişinin testi pozitif çıktı, 52 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 4 bin 636 oldu.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 59,42, ikinci doz aşı yapılanların oranı da yüzde 26,11 olarak kayda geçti.


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