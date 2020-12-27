Bakan Koca'dan aşı açıklaması: Gelişi bir iki gün ertelendi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin'den gelecek corona virüs aşılarının bir iki gün ertelendiğini duyurdu.
27 Aralık 2020, Pazar 20:50 Son Güncelleme:
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Bakan Koca yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
Pekin’deki COVID-19 alarmı ve Pekin gümrüğünde görülen COVID-19 vakası sebebiyle gümrük hareketliliğine geçici olarak ara verilmiştir. Bu nedenle gümrük işlemlerinden sonra yola çıkması beklenen aşılarımızın gelişi bir iki gün ertelenmiştir. Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.
https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1343250525022806016