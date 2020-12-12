Bakan Koca'dan aşı açıklaması için Aziz Sancar'a teşekkür
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Nobel ödüllü Türk bilim insanı Aziz Sancar'ın corona virüs aşısı hakkında söyledikleri için kendisine teşekkür etti.
12 Aralık 2020, Cumartesi 10:02 Son Güncelleme:
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Koca, Twitter hesabından, Prof. Dr. Sancar'ın bugün Anadolu Ajansında yayımlanan, "Nobel ödüllü bilim insanı Aziz Sancar: Türkiye'de olsam kuyruğa girer aşı yaptırırdım" başlıklı haberini paylaştı.
Bugün Nobel ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar ile görüştüğünü belirten Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Hocamıza bugün basında da yer alan Bakanlığımızın aşı konusundaki stratejisini destekleyen açıklamalarından dolayı teşekkürlerimi ilettim. Hocamızın cesaretlendirici sözlerine minnettarım" açıklamasında bulundu.
https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1337503596615782404
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