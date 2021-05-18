Bakan Koca'dan aşı açıklaması: Yeni bir aşamaya geçiyoruz
Sağlık Bakanı ahrettin KocaFahrettin Koca, aşı kampanyasında yeni bir aşamaya geçtiklerini belirterek, "40 yaş üzerindeki tüm branş öğretmenlerimizi aşılamaya başlıyoruz." dedi.
18 Mayıs 2021, Salı 20:18 Son Güncelleme:
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Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün aşı kampanyasında yeni bir aşamaya geçiyoruz. Yaş sınırlaması olmaksızın tüm ilköğretim öğretmenlerimizi aşı programına almıştık. Şimdi ise 40 yaş üzerindeki tüm branş öğretmenlerimizi aşılamaya başlıyoruz." ifadelerini kullandı.
ANKARA(DHA)