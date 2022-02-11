Türkiye Bakan Koca'dan aşı çağrısı: Hemen şimdi bir telefon etmeye değmez mi?

Bakan Koca'dan aşı çağrısı: Hemen şimdi bir telefon etmeye değmez mi?

Türkiye

Bakan Koca'dan aşı çağrısı: Hemen şimdi bir telefon etmeye değmez mi?

Sağlık Bakanı Koca, "Hiç aşı olmayanların, günü gelen hatırlatma dozunu yaptırmayanların hastalığı daha da çok üzüyor. Yakınlarınıza zaman kaybetmeden aşı olmaları gerektiğini hatırlatın. Hemen şimdi bir telefon etmeye değmez mi?" dedi.

11 Şubat 2022, Cuma 17:46 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Koca'dan koronavirüsle mücadele sürerken yeni bir açıklama geldi. 

Twitter hesabından paylaşım yapan Koca, "Hiç aşı olmayanların, günü gelen hatırlatma dozunu yaptırmayanların hastalığı daha da çok üzüyor. Yakınlarınıza zaman kaybetmeden aşı olmaları gerektiğini hatırlatın. Hemen şimdi bir telefon etmeye değmez mi?" ifadelerini kullandı.


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