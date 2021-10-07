Türkiye Bakan Koca'dan aşı çağrısı! 'Israrla öneriyoruz'

Bakan Koca'dan aşı çağrısı! 'Israrla öneriyoruz'

Türkiye

Bakan Koca'dan aşı çağrısı! 'Israrla öneriyoruz'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, '2 doz mRNA aşısı olan vatandaşlarımızın ortalama 4 ay önce aşı olduklarını dikkate alarak aşının koruyuculuğunun halen devam ettiğini düşünüyoruz. Şu an için 3. doz aşıyı gerektiren bir durum yoktur. İnaktif aşı olanlarınsa 3. doz aşılarını yaptırmalarını ısrarla öneriyoruz' dedi.

07 Ekim 2021, Perşembe 17:30 Son Güncelleme:
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Sosyal medya hesabından açıklama yapan Koca, "2 doz mRNA aşısı olan vatandaşlarımızın ortalama 4 ay önce aşı olduklarını dikkate alarak aşının koruyuculuğunun halen devam ettiğini düşünüyoruz. Şu an için 3. doz aşıyı gerektiren bir durum yoktur. İnaktif aşı olanlarınsa 3. doz aşılarını yaptırmalarını ısrarla öneriyoruz.

Vaka sayılarının günlük 28-30 bin bandında seyrediyor olması on günlük zaman dilimi için yaklaşık aktif 300 bin vakaya karşılık gelmektedir. Bu durumun kritik bir yük olduğunun farkında olmalıyız. Kişilerin genç olması sebebiyle sağlık sistemi zorlanmıyor olsa da sayı çok yüksek." ifadelerini kullandı.


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