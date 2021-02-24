Türkiye Bakan Koca'dan 'aşı' iddialarına yanıt: Veremeyecek hiçbir hesabımız yok

Bakan Koca'dan 'aşı' iddialarına yanıt: Veremeyecek hiçbir hesabımız yok

Türkiye

Bakan Koca'dan 'aşı' iddialarına yanıt: Veremeyecek hiçbir hesabımız yok

Sağlık Bakanı Koca, Kılıçdaroğlu'nun, 'ücretsiz aşıların 12 dolara fatura edildiği' iddiasına ilişkin, "Vatandaşımıza bu anlamda veremeyecek hiçbir hesabımız yok." dedi.

24 Şubat 2021, Çarşamba 19:43 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Koca, "(Kılıçdaroğlu'nun, 'ücretsiz aşıların 12 dolara fatura edildiği' iddiası) Vatandaşımıza bu anlamda veremeyecek hiçbir hesabımız yok. Ben bu yaklaşımı, davranışı, birlik ve beraberliği bozma noktasındaki bu yaklaşımı ahlaki bulmuyorum. Veremeyecek hiçbir hesabımız da yok." dedi.

Bakan Koca, Muhammed Emin Saraç'ın cenazesinde sosyal mesafeye uyulmadığı eleştirilerine ise, "Ben cenazede o tarz mesafenin ortadan kalkabileceği bir görüntünün olabileceğini öngörmedim. Öngörmem gerekiyor muydu? Evet, gerekiyordu. Bu benim kusurum. Vatandaşımızdan bu anlamda özür diliyorum" ifadesini kullandı.

AA

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