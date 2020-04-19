Türkiye Bakan Koca'dan 'bahar' uyarısı: Güneşin, sokakların çekiciliğine direnmek zorundayız

Bakan Koca'dan 'bahar' uyarısı: Güneşin, sokakların çekiciliğine direnmek zorundayız

Türkiye

Bakan Koca'dan 'bahar' uyarısı: Güneşin, sokakların çekiciliğine direnmek zorundayız

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Güneşin, sokakların çekiciliğine direnmek zorundayız. Biz daha büyük bir baharı bekliyoruz, sabırlı olalım." dedi.

19 Nisan 2020, Pazar 17:41 Son Güncelleme:
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Twitter'dan paylaşım yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şu ifadeleri kullandı:

"Güneşin, sokakların çekiciliğine direnmek zorundayız. Şu ana kadar elde ettiğimiz kazanımı kaybetmemeliyiz. Biz daha büyük bir baharı bekliyoruz, sabırlı olalım. Evde kalalım."



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